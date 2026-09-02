Главная Новости Маккалоу начнёт работать в Red Bull в 2027 году
Новости

Маккалоу начнёт работать в Red Bull в 2027 году

Том Маккалоу перейдет из Aston Martin в Red Bull в начале сезона-2027 и сменит Джанпьеро Ламбьязе на посту руководителя гоночного подразделения команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.09.2026, 11:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Ранее сообщалось, что Red Bull нашла замену Джанпьеро Ламбьязе, который в ближайшее время покинет команду и перейдет в McLaren. Теперь эта информация получила официальное подтверждение: инженер Aston Martin Том Маккалоу в начале следующего сезона присоединится к Red Bull и возглавит гоночное подразделение, сменив Ламбьязе.

«Мы рады приветствовать Тома в нашей команде в начале 2027 года. Мы ждём, что его опыт и знания помогут нам добиться большего», - говорится в заявлении команды.

Том Маккалоу начал карьеру в автоспорте в компании Reynard, после чего работал в Sauber и Williams. Затем он перешёл в Force India, где занимал должности главного гоночного инженера и директора по эффективности машин. В 2025-м Маккалоу стал куратором проектов вне Формулы 1 в Aston Martin Performance Technologies, однако теперь покинет этот пост.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация