Маккалоу начнёт работать в Red Bull в 2027 году

Ранее сообщалось, что Red Bull нашла замену Джанпьеро Ламбьязе, который в ближайшее время покинет команду и перейдет в McLaren. Теперь эта информация получила официальное подтверждение: инженер Aston Martin Том Маккалоу в начале следующего сезона присоединится к Red Bull и возглавит гоночное подразделение, сменив Ламбьязе.

«Мы рады приветствовать Тома в нашей команде в начале 2027 года. Мы ждём, что его опыт и знания помогут нам добиться большего», - говорится в заявлении команды.

Том Маккалоу начал карьеру в автоспорте в компании Reynard, после чего работал в Sauber и Williams. Затем он перешёл в Force India, где занимал должности главного гоночного инженера и директора по эффективности машин. В 2025-м Маккалоу стал куратором проектов вне Формулы 1 в Aston Martin Performance Technologies, однако теперь покинет этот пост.