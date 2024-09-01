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Магнуссен не сможет выступить на гонке в Баку

Трое гонщиков наказаны по итогам Гран При на трассе в Монце. Как сообщается, Магнуссен получил два штрафных балла за столкновение с Гасли.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.09.2024, 18:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

Трое гонщиков наказаны по итогам Гран При на трассе в Монце. Как сообщается, Магнуссен получил два штрафных балла за столкновение с Гасли. Таким образом, его общее количество баллов достигло 12, что заставит его пропустить следующий этап соревнований.

Нико Хюлкенберг также был оштрафован двумя баллами за инцидент с Цунодой на трассе. Этот штраф увеличил его общее количество баллов до 4 за последний год.

Даниэль Риккардо получил один штрафной балл за вынужденное снятие Валттери Боттаса с трассы. Этот штраф повысил общее количество баллов австралийца до 4 за последние 12 месяцев.

Источник

Haas F1 Team (95)Кевин Магнуссен (51)

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