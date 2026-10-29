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M25 отмечает 40-летие: назван самый медленный участок самой загруженной автомагистрали Британии

Аналитики Geotab выяснили, что самые загруженные участки M25 сосредоточены между развязками J10 и J20, а у Heathrow средняя скорость — 44,6 мили в час.
РедакцияР
Редакция
29.10.2026, 18:53·3 мин
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Фото: autoexpress

M25 не сломана — дурную репутацию ей создаёт лишь небольшой участок. К такому выводу пришла аналитическая компания Geotab. В 40-ю годовщину M25 исследование показало, что восемь из 10 самых загруженных участков кольцевой автомагистрали расположены на одном компактном отрезке.

В рамках анализа 12 недель, выбранных в период с сентября 2025 года по август 2026 года, Geotab установила: на 46 из 58 направленных участков M25 средняя скорость движения составляла 80 per cent от установленного ограничения. При этом восемь наиболее загруженных участков одной из самых проблемных автомагистралей Великобритании сосредоточены между J10 и J20.

Неудивительно, что самым медленным отрезком M25 оказался коридор Heathrow между J15 и J16. Согласно данным Geotab, средняя скорость здесь составляет всего 44.6 mph — примерно 64 per cent от ограничения в 70mph. По утверждению компании, трёхминутная поездка на этом участке в зависимости от времени суток может занимать до девяти минут. Похожая ситуация наблюдается на отрезке от J12 до J11 при движении против часовой стрелки в сторону Thorpe и Chertsey: средняя скорость здесь достигает лишь 68 per cent от установленного ограничения, что делает участок одним из самых проблемных.

“Between Junctions 10 and 20, the M25 meets the M3, M4 and M40 and serves Heathrow, so long-distance freight, airport traffic and commuters are all joining, leaving and changing lanes within a few miles of each other,” explained Geotab vice president, Aaron Jarvis. “That constant merging is what slows the flow.”

“The M25 is easy to complain about, but the research shows how much businesses across the South East depend on it,” Jarvis continued. “For many operators, there simply isn’t a practical alternative.” Geotab опросила 1,000 водителей фургонов из South East. 84 per cent респондентов заявили, что без M25 их компании не смогли бы эффективно работать.

Несмотря на то что в целом M25 оказалась не настолько проблемной, как можно было предположить, четыре из пяти опрошенных по-прежнему считают автомагистраль менее надёжной, чем до пандемии COVID-19. При этом подавляющее большинство — 80 per cent — также заявили, что альтернативные маршруты оказываются хуже. По мнению Geotab, улучшение управления движением может стать ключом к его более стабильному потоку.

“The findings point towards targeted interventions: quicker responses to incidents, better information for drivers, better coordination of roadworks and particular attention to the western M25, where congestion and unreliable journey times are most concentrated,” Geotab’s report reads.

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