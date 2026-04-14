Люк Браунинг: «Я готов к Формуле 1!»

Британский гонщик Люк Браунинг, которому в этом году исполнилось 24 года, продолжает уверенно двигаться к своей мечте – выступлению в Формуле 1. Сейчас спортсмен занимает позицию резервного и тест-пилота команды Williams и открыто заявляет о своей готовности оказаться на стартовой решетке главного автоспортивного чемпионата.

В интервью Люк Браунинг отметил, что его достижения в младших сериях говорят сами за себя. Он подчеркнул, что не считает необходимым что-либо доказывать дополнительно, и уверен, что его карьера в юношеских категориях – весомый аргумент в его пользу.

Гонщик напомнил о трудностях, с которыми сталкивался на старте профессионального пути, в частности, о нехватке финансовых ресурсов. Тем не менее, Браунинг успешно выступал в молодежных сериях, смог выиграть титул в Формуле 4, а также неоднократно поднимался на подиум. Отдельно он отметил роль руководителя команды Williams Джеймса Ваулза, подчеркнув, что тот доверил ему должность резервного пилота только благодаря уверенности в его возможностях.

Люк Браунинг признался, что с детства мечтал о выступлениях в Формуле 1 и готов был сражаться за свою цель в любых условиях. Он подчеркнул, что всегда отличался конкурентоспособностью и стремлением побеждать, а нынешняя возможность находиться в системе Williams для него очень ценна.

Говоря о будущем, гонщик отметил, что его первоочередная задача – проявить себя с самой лучшей стороны, если предоставится шанс дебютировать в Формуле 1. Он подчеркнул, что не хочет запомниться авариями или ошибками, а намерен с первых же гонок доказать, что является надежным, профессиональным пилотом, на которого может рассчитывать вся команда.