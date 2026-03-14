Льюис Хэмилтон: «Я рад, что в этом сезоне мы показываем хорошую скорость»

В квалификации Гран-при Китая Льюис Хэмилтон занял третье место, продемонстрировав высокий уровень подготовки своей команды. Семикратный чемпион мира сразу после завершения сессии выразил благодарность инженерам Ferrari за проведённую работу над машиной.

Шарль Леклер, представляющий ту же команду, подтвердил конкурентоспособность SF-26, показав четвёртый результат по итогам квалификации и назвав автомобиль вторым по скорости на текущем этапе сезона.

Третья позиция в квалификации далась Льюису Хэмилтону непросто. Гонщик отметил, что основное испытание для спортсменов представлял порывистый ветер, который затруднял сборку идеального круга на трассе. Несмотря на это, по его словам, у Шарля и пилотов Mercedes получились отличные попытки.

Хэмилтон поделился удовлетворением от своей третьей позиции на этапе в Шанхае. Он подчеркнул, что рад видеть высокий темп команды Ferrari в новом сезоне и оценил вклад инженеров в подготовку болида после спринтерской гонки. Благодаря их стараниям, британец отметил сокращение отставания от Mercedes.

По мнению Льюиса Хэмилтона, предстоящая гонка обещает быть непростой, однако он выразил уверенность, что борьба на трассе доставит удовольствие. Он также отметил полученный в спринте опыт и выразил надежду, что погодные условия будут более благоприятными в основной гонке. Цель команды — приблизиться к лидерам, стартующим впереди на решётке.

