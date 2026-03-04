Льюис Хэмилтон: «Я не сдаюсь!»

На этой неделе в Мельбурне стартует новый сезон Формулы 1, который станет уже 20-м в карьере Льюиса Хэмилтона. Британский гонщик уступает по продолжительности выступлений в чемпионате только Фернандо Алонсо: испанец готовится выйти на старт своего 23-го сезона.

В преддверии открытия нового гоночного года, семикратный чемпион мира обратился к болельщикам через социальные сети, поделившись своими мыслями и эмоциями по поводу предстоящего юбилея в Формуле 1.

«Двадцатый сезон в Формуле 1. Эту цифру сложно осознать. Всё началось с мечты, которую некоторые считали нелепой и говорили, что она ни к чему не приведёт. Но я сохранял ей верность, не переставал стремиться. Мечта должна подкрепляться действиями и, прежде всего, верой, которая не угасает, с какими трудностями ты бы ни столкнулся. Всегда найдутся те, кто будет в тебе сомневаться, кто попытается остановить, но ты не должен прекращать бороться», — написал Хэмилтон.

Гонщик отметил, что за два десятилетия в Формуле 1 ему пришлось пережить как впечатляющие успехи, так и сложные моменты, а ошибки стали неотъемлемой частью этого пути. Он подчеркнул, что каждый человек сам формирует свою судьбу, и все необходимые для победы качества уже заложены внутри.

«Я бесконечно благодарен за все уроки, за тишину и за хаос, за всех тех, кто помогал мне идти к мечте и достигать ее. Я благодарен и тем, кто сомневался во мне, и тем, кто пытался меня сломить. Прошло 20 лет, а я всё ещё здесь, всё ещё полон сил, всё ещё стремлюсь к своей мечте. Я не сдаюсь!» — добавил чемпион.

Хэмилтон стартует в новом чемпионате, сохраняя неизменную мотивацию и преданность своей мечте, несмотря на испытания и долгий путь в мировом автоспорте.