Льюис Хэмилтон заявил: «Уверен, у нас все получится»

Льюис Хэмилтон рассчитывал побороться за победу, однако завершил гонку в Мехико на втором месте. Его напарник по Ferrari Шарль леклер финишировал четвёртым.

Льюис Хэмилтон (2-й): «Все трибуны заполнены. Великолепный приём. Нужно поблагодарить болельщиков и поздравить Кими Антонелли и команду Mercedes с чемпионским титулом. Самый молодой чемпион мира в истории. Это просто невероятно! Я счастлив в этом участвовать, стать свидетелем этого успеха.

Для нас день получился тяжёлым. Думаю, у нас сегодня была скорость, чтобы победить, но выиграть не удалось. Мы проведем анализ и решим, что могли сделать лучше.

На брифинге для пилотов мы решили, что если ты вылетаешь с трассы в первом повороте, то должен вернуть позицию. В прошлом году я получил 10 секунд за то же самое, что сделал Шарль, а сегодня это стоило мне победы. Думаю, нам нужно серьезно поговорить об этом за кулисами.

Команда работает, сегодня мы использовали старый двигатель, но добились хорошего результата, заработали хорошие очки. Жаль, что мы не одержали победу, но, знаете, всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.

Надеюсь, в следующем году у нас будет двигатель, позволяющий нам по-настоящему конкурировать с ними. В этом году они просто обгоняли нас на прямых. Уверен, у нас все получится. Я верю в команду».