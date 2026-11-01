Льюис Хэмилтон признался: «У меня нет слов!..»

Льюису Хэмилтону уже за сорок, однако возраст, похоже, не влияет на скорость семикратного чемпиона мира. В Мехико он завоевал 105-й поул в карьере и впервые стартует с первой позиции за рулём машины Ferrari.

После квалификации Хэмилтон признался, что не помнит, приходилось ли ему ранее начинать гонку с поул-позиции на этой трассе. При этом в 2016 году он уже добивался здесь такого результата.

Льюис Хэмилтон (1-й): « Hola Mexico! Как же я доволен – у меня просто нет слов! Уик-энд складывался по-настоящему трудно. Разумеется, на первой тренировке мы занимались разного рода тестами, и на машине были установлены аэродинамические датчики. Кроме того, вчера нам помешали проблемы с двигателем, и всё это означало, что мы просто оказались в неблагоприятном положении.

На тренировках я вообще не проехал ни одной длинной серии кругов, но по ходу уик-энда мы отлично поработали с настройками, и это действительно принесло свои плоды. Предыдущая гонка нас многому научила, хотя результаты очень плотные.

Но как же здорово, что мы завоевали поул! Кстати, я даже не помню, стартовал ли я с поула на этой трассе раньше. В общем, замечательно, что сейчас мы выиграли квалификацию – это мой первый поул вместе с Ferrari и 105-й в карьере – это число мне нравится!

Когда очень хочешь чего-то добиться, то всегда есть шанс, что у тебя это получится. Если честно, я считаю, что всё дело в психологическом настрое –это относится ко всем гонщикам. Я много тренируюсь и стараюсь применять самые разные методы, которые позволяют оставаться молодым и сохранять хорошую физическую форму.

Но самое главное, я люблю дело, которым занимаюсь. Эта любовь не проходит, я мечтаю добиться успеха и каждый день просыпаюсь с мыслью об этом. Я чувствую невероятно мощную поддержку по всему миру, она придаёт мне силы. Надеюсь, этот поул болельщиков порадовал, а также надеюсь, что смогу порадовать их и завтра».

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