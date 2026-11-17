Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заключил новый спонсорский контракт. Гонщик Ferrari стал глобальным послом бренда AG1.

AG1 — американская компания, выпускающая пищевые добавки для ежедневного употребления. Продукция бренда предназначена для поддержки уровня энергии, иммунитета и пищеварения. В AG1 подчеркнули, что речь идёт не о начале сотрудничества, а о расширении уже действующего соглашения.

Компания работает с Хэмилтоном больше пяти лет. На протяжении этого времени гонщик включал продукцию бренда в свой утренний рацион. Стоимость приглашения Льюиса Хэмилтона на должность посла не раскрывается.

Британский гонщик Ferrari сотрудничает с несколькими известными брендами, включая lululemon, Dior и CFI. Ранее Льюис Хэмилтон также был глобальным послом Tommy Hilfiger.