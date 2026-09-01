Льюис Хэмилтон стал владельцем редкого Ferrari F40

Спорткары Ferrari F40 выпускались в Маранелло с 1987 по 1996 гг. За это время было произведено 1311 экземпляров модели в различных модификациях. Дизайн автомобиля создало знаменитое кузовное ателье Pininfarina. F40 вошла в историю итальянской компании как последняя разработка, которой она занималась с личного благословения Энцо Феррери.

С тех пор прошли десятилетия. Вчера Льюис Хэмилтон сообщил, что его личная коллекция редких автомобилей пополнилась этим спорткаром, а специалисты Ferrari уже приступили к его реставрации.

На своих страницах в социальных сетях гонщик Скудерии опубликовал подборку фотографий автомобиля и сопроводил её комментарием:

«Моя собственная F40. Это машина моей мечты, и насколько я помню, такой она стала очень давно. В детстве я мечтал об этой машине, а в прошлом году, когда перешёл в Ferrari, я с первого дня в Маранелло старался такую найти – так много она для меня значит.

Эти машины – произведения искусства, и они невероятно редки, поэтому когда я наконец нашёл F40, покрытую пылью, потому что она более 30 лет стояла в гараже, то понял, что должен забрать её себе.

Фото: F1news.ru

Но сначала она была доставлена в Маранелло, где инженеры и механики Ferrari, настоящие мастера своего дела, в течение нескольких недель трудились, возвращая её к жизни. Огромная благодарность всем, кто приложил руку к этому проекту. Теперь моя мечта действительно осуществилась, и мне не терпится поделиться с вами очередными новостями…»