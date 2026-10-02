Льюис Хэмилтон получил предупреждение, Ferrari оштрафовали

Стюарды Гран При Бахрейна рассмотрели эпизод, произошедший во время второй пятничной тренировки с участием Льюиса Хэмилтона и Габриэля Бортолето. Гонщик Ferrari помешал пилоту Audi.

Перед 9-м поворотом Хэмилтон двигался по центру трассы, в то время как Бортолето приближался к нему сзади. Льюис сместился на траекторию движения Габриэля, из-за чего тому пришлось резко затормозить и изменить направление, чтобы избежать столкновения.

В ходе разбирательства стюарды установили, что правое зеркало заднего вида автомобиля Ferrari было повреждено. Кроме того, команда не сообщила Хэмилтону по радио о приближении другой машины. Представители Ferrari заявили на слушаниях, что команда не практикует предупреждения своих гонщиков об автомобилях позади, если те не находятся на быстром круге. Бортолето, в свою очередь, подтвердил, что контролировал ситуацию.

Несмотря на это, стюарды сочли, что блокировка и нарушение произошли. Льюис Хэмилтон получил предупреждение, а Ferrari была оштрафована на 10 тысяч евро.