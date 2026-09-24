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Стюарды вынесли предупреждение Льюису Хэмилтону

Льюис Хэмилтон получил второе гоночное предупреждение в сезоне за блокировку Лиама Лоусона после второй тренировки Гран-при Азербайджана.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.09.2026, 19:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

После второй тренировки Гран При Азербайджана стюарды рассмотрели инцидент с участием Льюиса Хэмилтона и Лиама Лоусона. Гонщик Ferrari заблокировал соперника.

Изучив обстоятельства произошедшего, видеозаписи, телеметрию и радиопереговоры, а также выслушав гонщиков, стюарды установили, что Хэмилтон и Лоусон находились на медленном круге. При этом Лоусон готовился начать быстрый круг.

Команда дважды предупредила Хэмилтона о приближении Лоусона. Однако Льюис, вопреки инструкции директора гонки, не сместился как можно левее и остался на гоночной траектории. В 19-м повороте его догнал гонщик Red Bull Racing.

Чтобы избежать столкновения, Лиаму пришлось не только отпустить педаль газа, но и слегка нажать на тормоз.

За этот эпизод Льюис Хэмилтон получил гоночное предупреждение. Оно стало для него уже вторым в сезоне.

Источник

FIA (565)Ferrari (1037)Льюис Хэмилтон (444)Лиам Лоусон (232)

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