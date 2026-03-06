Льюис Хэмилтон: "Отличный день!"

Команда Ferrari оценила результаты пятничных заездов на трассе в Мельбурне, отметив положительный эффект от проделанной работы. Болиды показали достойную скорость, а инженеры и пилоты за день собрали большой объём технической информации. В коллективе уверены, что в субботу смогут заметно улучшиться.

Льюис Хэмилтон, занявший четвертое место, поделился впечатлениями: «Отличный день! Здорово, что мы вернулись на трассу и можем как следует поработать. Я в восторге от того, что нахожусь здесь. Я невероятно благодарен за возможность заниматься любимым делом. Просто невероятно, что сегодня здесь так много болельщиков.

По словам Хэмилтона, на некоторых участках трассы возникали трудности, однако команде удалось максимально эффективно провести круги и собрать необходимые для дальнейшей работы данные. Пилот отмечает, что впереди ещё много задач и с нетерпением ждёт следующего дня, чтобы вновь выйти на трассу.

Шарль Леклер, который стал пятым, сформулировал положительную оценку началу уик-энда: «Позитивное начало уик-энда. Первая тренировка прошла хорошо, во второй мы попробовали другой вариант настроек, который не сработал, но это было полезно.

Леклер обратил внимание на то, что команда начинает лучше понимать расстановку сил среди соперников. По мнению гонщика, впереди ждёт ещё много интересных событий, особенно в воскресенье во время гонки.

Пилот Ferrari добавил, что в предстоящей квалификации борьба обещает быть интенсивной, и команда приложит все усилия для достижения сильного результата.