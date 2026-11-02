«Мы сами отдали победу Максу», — заявил Льюис Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон завоевал поул-позицию в Мехико, однако победить ему не удалось. В борьбе с напарником на первом круге гонщик потерял лидерство и в итоге финишировал вторым, уступив Максу Ферстаппену. После гонки на пресс-конференции FIA он подвёл итоги выступления и оценил действия Шарля Леклера.

Льюис Хэмилтон: Прежде всего, посмотрите на этих зрителей. Нужно отдать им должное. И, конечно, я поздравляю Кими и команду Mercedes. Здорово видеть, как они здесь празднуют свой успех. Стать самым молодым чемпионом мира в истории – это что-то невероятное. Я очень рад, что был свидетелем этого.

Да, день получился очень непростым. Думаю, у нас был темп, чтобы выиграть гонку, но сегодня не получилось. Мы обсудим произошедшее внутри команды и разберёмся, что можно сделать.

Говоря о борьбе с напарником на первом круге и пятисекундном штрафе для Шарля, Хэмилтон напомнил о договорённостях гонщиков. По его словам, после выезда за пределы трассы позицию необходимо вернуть.

Льюис Хэмилтон: На брифинге гонщиков мы обсуждали, что после выезда за пределы трассы в первом повороте нужно вернуть позицию. В прошлом году я получил десятисекундный штраф за точно такой же манёвр, какой он совершил сегодня.

В конечном итоге, именно из-за этого мы упустили победу. Думаю, нам определённо нужно серьёзно всё обсудить за закрытыми дверьми.

Но есть и хорошие новости – команда очень много работает, и нам удалось заметно улучшить машину. Здорово, что мы теперь на этих позициях. В этот уик-энд мы выступали со старым двигателем, так что результат и заработанные очки можно считать хорошими. Жаль, что не удалось победить, но бывают и победы, и поражения.

Хэмилтон также заявил, что нынешняя машина позволяет рассчитывать на новые победы до конца сезона.

Льюис Хэмилтон: Да, попробуем побороться с Кими! Надеюсь, в следующем году у нас будет двигатель, который позволит действительно бороться с Mercedes. В этом сезоне они на большинстве прямых просто уезжали от нас. Если удастся решить эту проблему и сохранить всё лучшее от этой машины, то мы сможем добиться очень многого. Я полностью доверяю команде.

Подводя итоги гонки, британец отметил хороший старт и темп, который позволял команде претендовать на дубль.

Льюис Хэмилтон: Да, гонка получилась очень насыщенной. Я хорошо стартовал, и, думаю, у нас была машина, которая позволяла победить. Более того, мы вполне могли занять первое и второе места, но из-за событий в двух первых поворотах всё пошло не так. Дальше, по сути, мы сами отдали победу Максу. Ему оставалось только удерживать нас позади, и он хорошо справился.

Жаль, что мы потеряли важные очки для команды. Нам нужно обсудить произошедшее внутри команды.

По мнению Хэмилтона, главная особенность борьбы с напарником заключается в ответственности перед всей командой. Он подчеркнул, что действия гонщиков влияют на работу сотрудников, остающихся за кулисами.

Льюис Хэмилтон: Думаю, главное, что нужно помнить, и, возможно, с возрастом это начинаешь лучше понимать, что каждое твоё решение за рулём влияет на всех людей, которые работают за кулисами на благо команды. Работа в команде – часть наших обязанностей и часть нашего контракта. Мы должны действовать сообща, и сегодня у нас была прекрасная возможность это показать.

Жаль, что всё закончилось именно так. И подобное будет повторяться, пока не будут приняты меры, и мы не проведём действительно серьёзный разговор. В дальнейшем такого происходить не должно.

Конечно, в прошлом у меня тоже были напряжённые отношения с напарниками. Не всегда удаётся всё сделать правильно, но в девяти случаях из десяти мы должны справляться. Думаю, нам нужно обсудить всё внутри команды. Разговор будет непростым, но он необходим.

Хэмилтон отметил, что после потери лидерства и пропуска Макса Ферстаппена исход борьбы фактически был предрешён.

Льюис Хэмилтон: Удивился ли я? К тому моменту это уже не имело значения. Мы пропустили Макса, и после этого гонка для нас была фактически проиграна.

На этой трассе очень сложно обгонять. Думаю, FIA нужно что-то с этим делать. Ситуация довольно неприятная, и, уверен, остальные со мной согласятся. В конце прямой срабатывает ограничение, не позволяющее разогнаться выше определённой скорости, поэтому все просто едут друг за другом.

Это нелепо! Когда ты находишься позади соперника и за счёт воздушного мешка получаешь небольшое преимущество в мощности, у тебя должна быть возможность использовать его, чтобы попробовать обогнать. Двигатель способен разгоняться быстрее, но эти ограничения не позволяют этого сделать.

Думаю, это самые неудачные настройки силовой установки, которые когда-либо были в нашем спорте. Они не способствуют борьбе на трассе. К сожалению, сегодня мы увидели не так много обгонов именно по этой причине.

На старте было интересно, но на этой трассе очень сложно держаться за соперником из-за разреженного воздуха и низкой прижимной силы. Я сделал всё, чтобы приблизиться к Максу, но, возможно, нужно что-то менять в последнем повороте – сейчас он очень быстрый.

Не знаю, может быть, стоит внести изменения в конфигурацию трассы, чтобы улучшить борьбу. Но пока все сталкиваются с такими ограничениями, возможностей для обгонов становятся ещё меньше.

Отвечая на вопрос о необходимости закрепить правила борьбы между напарниками, Хэмилтон признался, что пока не определился с форматом будущего разговора внутри команды.

Льюис Хэмилтон: Я пока не знаю, что именно нужно сделать, и как мы будем обсуждать это после возвращения на базу. Пока я не решил, как хочу подойти к этому разговору.

Конечно, сегодня я очень зол. Но я рад за Кими, который только что стал чемпионом мира, поэтому у меня смешанные чувства. С одной стороны, я счастлив, с другой меня всё это действительно бесит.

Мы потеряли важные очки, хотя вся команда проделала огромную работу. Сегодня мы вполне могли оформить дубль, и у нас был для этого нужный темп. К четвёртому повороту мы подходили на первом и втором местах. Если бы мы просто сохранили позиции, то в гонке всё могло сложиться иначе.

Но когда твой напарник действует против тебя, и в результате вы теряете позиции, это очень тяжело. Обсудим всё внутри команды. Не думаю, что сейчас стоит говорить об этом слишком много. У нас нет чётких правил борьбы между напарниками. Не знаю, изменит ли их появление что-то в поведении Шарля. Нам нужно разобраться, как поступить дальше, но совершенно точно что-то должно измениться.

Говоря о прошлых конфликтах с напарниками, британец сравнил нынешнюю ситуацию с периодом выступлений за McLaren и Mercedes.

Льюис Хэмилтон: В Mercedes у меня были ситуации гораздо хуже. Случались действительно очень неприятные моменты. Но нет, я не вижу каких-то принципиальных отличий. Думаю, в Mercedes такие ситуации хорошо урегулировали, и Фредерик Вассёр делает всё, что может.

Перед гонкой он подошёл ко мне поговорить. Мне показалось, он нервничал. Думаю, он просто хотел, чтобы у нас всё прошло хорошо. Конечно, он хочет, чтобы оба гонщика выступали успешно.

Со своей стороны скажу – если я атакую, находясь позади, то беру на себя весь риск. Если в итоге команда теряет позиции, то и мне это объяснять, ведь это затрагивает очень многих людей. Но сегодня всё было наоборот – я лидировал, и этот риск был совершенно не нужен.

Как я уже сказал, мы вполне могли оформить дубль. Это стало бы огромным достижением для команды и всех сотрудников на базе, которые так много работали, чтобы подготовить обновления.

Не знаю, какие меры будут приняты. До сих пор, по сути, ничего не изменилось. Посмотрим.

Хэмилтон не связал произошедшее с возрастом Леклера, заявив, что причиной произошедшего, вероятно, стала психология. Он также вспомнил борьбу Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Льюис Хэмилтон: Ещё до того, как я присоединился к Ferrari, когда я выступал за Mercedes, я наблюдал за тем, как Шарль и Карлос Сайнс боролись друг с другом. Они боролись настолько ожесточённо, что соперник, ехавший впереди, просто уезжал от них, хотя у них самих был темп, чтобы одержать победу. Одно дело, когда такая борьба идёт за четвёртое или пятое место, но совсем другое, когда речь о первой и второй позициях, и из-за этой борьбы упускается победа.

Мы говорим о серьёзных вещах. Этому парню 28 лет, так что дело не в возрасте. Думаю, дело в психологии. Такое ощущение, что у него подход «Сделай или умри. Или я побеждаю, или никто из нас не побеждает». Но так быть не должно. Наша цель – финишировать первым и вторым.

Вспомните Сильверстоун – я мог пойти на отчаянный манёвр в стиле камикадзе, выбить его с трассы и лишить команду победы, но вместо этого мы оформили дубль. Кажется, мы тогда финишировали первым и вторым? Или первым и третьим? Впрочем, неважно.

Я рад, что команда пережила такой опыт, но надеюсь, что в будущем мы придём к более конструктивному рабочему взаимодействию.