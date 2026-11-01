Льюис Хэмилтон заявил: «Мы с Шарлем уладили все разногласия»

Льюис Хэмилтон должен потерять 65 позиций на старте Гран При Сан-Паулу из-за замены элементов силовой установки. Поэтому, как отметил гонщик Ferrari, квалификация фактически стала для него тестовой сессией. Несмотря на это, Льюис показал одиннадцатый результат, а после применения штрафов начнёт гонку двадцатым.

После завершения сессии Льюис Хэмилтон также высказался о борьбе с Шарлем Леклером в Мехико. Семикратный чемпион мира рассказал, что они с напарником обсудили ситуацию и решили оставить разногласия в прошлом.

Шарль Леклер вышел в финал квалификации и показал четвёртое время. Однако из-за замены элементов силовой установки монегаск потеряет десять позиций на старте.

Льюис Хэмилтон (11-й): «Мне очень нравится пилотировать под дождём в квалификации на этой потрясающей трассе. Конечно, хотелось бы подольше оставаться на трассе и побороться с остальными, но в третьей тренировке возникли проблемы, и мне не удалось проехать много кругов.

Фактически, квалификация превратилась для меня в ещё одну тренировку, чтобы понять, как машина ведёт себя в таких условиях. Это нужно на случай, если в воскресенье тоже пойдёт дождь.

Беседа с Фредериком Вассёром и Шарлем? Знаете, Фредерик здесь ни при чём. Мы с Шарлем сами сели и поговорили, уладили все разногласия и движемся дальше. Мы по-прежнему с большим уважением относимся друг к другу. Я рад, что мы пообщались и смогли оставить всё позади.

Мы отлично ладим, как и раньше. Иногда, чтобы решить все разногласия достаточно просто поговорить. Никаких требований ни с чьей стороны не было – мы лишь обменялись мнениями о том, что можно улучшить, и как мы можем поддерживать друг друга. Надеюсь, в этот раз гонка сложится для меня лучше».

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