Льюис Хэмилтон: его путь в Ferrari только начинается

После Гран При Мехико Льюис Хэмилтон подверг напарника Шарля Леклера резкой критике, заявив, что из-за его действий Ferrari не смогла победить на мексиканской трассе. В ночь на вторник семикратный чемпион мира снова высказался о событиях гонки в социальных сетях. Однако свою публикацию он начал с поздравления Кими Антонелли.

«Прежде всего, хочу поздравить нового чемпиона мира Кими Антонелли, – написал Льюис Хмилтон. – Я видел, какой путь ты прошёл, и возможность разделить с тобой этот момент стала одним из самых ярких событий моего года. Ты заслужил этот титул, а твой рекорд останется в истории надолго.

Было здорово видеть, как вся команда Mercedes празднует твою победу вместе с тобой. Наслаждайся этим моментом, не забывай о близких, сохраняй свою страсть к гонкам и энергию!

Для нас уик-энд получился очень непростым. Команде пришлось справляться со множеством трудностей, но механики и инженеры проделали невероятную работу. За этот год мы стали гораздо сплочённее, и добиться такого прогресса удалось благодаря огромным усилиям всей команды – и тех, кто работает на трассе, и тех, кто остаётся на базе.

Именно поэтому так обидно упустить победу, которая была нам по силам. Мы должны использовать каждый шанс, который у нас появляется, и я не собираюсь скрывать, насколько сильно меня это расстраивает.

Я знаю, сколько труда стоит за тем, чтобы у нас была возможность побеждать. Команда предъявляет высокие требования к себе, а я к себе, и болельщики ждут от нас соответствующего уровня. Каждый заслуживает видеть, как мы показываем всё, на что способны, и выигрываем гонки.

Мы все здесь ради борьбы и побед. Жёсткая борьба необходима, но если из-за неё страдает команда, нужно честно признать это и сделать выводы. Мы можем бороться друг с другом на пределе возможностей, но при этом помнить об ответственности перед всеми, кто помог нам оказаться на трассе.

Я и дальше буду выкладываться полностью. Моя вера в эту команду не изменилась, как и желание помочь всё наладить. Не теряйте в нас веру. Я только начинаю свой путь в этой команде, и впереди у нас ещё очень многое».