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Льюис Хэмилтон удовлетворён модернизированной силовой установкой

Шарль Леклер возглавил первую тренировку Гран-при Италии в Монце и стал вторым во второй сессии. Ferrari проверила слики и обновлённую силовую установку.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.09.2026, 20:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Шарль Леклер стал лучшим в первой сессии свободных заездов в Монце, а во второй тренировке показал второй результат. Льюис Хэмилтон завершил заезды на втором и пятом местах соответственно. В течение дня пилоты Ferrari оценивали три состава сликов и обновлённую силовую установку.

Шарль Леклер (2-й): «Всегда приятно возвращаться в Монцу, ведь это особенная трасса для всей команды и тифози.

Нам ещё предстоит поработать, поскольку соперники выглядят очень сильно, но пока ощущения от машины хорошие. Мы знаем свои слабые места и сосредоточимся на их устранении, чтобы добиться лучшего результата в гонке».

Льюис Хэмилтон (5-й): «День получился неоднозначным, но мы узнали много полезного. Обновлённая силовая установка стала шагом в правильном направлении, и я очень благодарен всем на базе за проделанную работу.

По ходу дня мы внесли несколько изменений в настройки и нашли положительные моменты, но нам по-прежнему сложно полностью раскрыть потенциал машины и проехать действительно хороший круг.

Команде нужно лучше разобраться в некоторых аспектах, поэтому сегодня вечером мы внимательно изучим данные телеметрии и постараемся в субботу вывести машину в более подходящее рабочее окно, чтобы подойти к квалификации в наилучшей форме».

Источник

Льюис Хэмилтон (431)Шарль Леклер (299)Ferrari (1011)

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