Электрические внедорожники премиум-класса не пользуются спросом — и я знаю почему

Большие, тяжёлые и роскошные электрические внедорожники, безусловно, служат хорошей платформой для испытания технологий, которые со временем наверняка будут использоваться в других моделях. Однако пока они выглядят ответом на вопрос, который ещё никто не задаёт.

Только на этой неделе в новостях появились сразу два таких автомобиля. Первым стал Range Rover EV550 — гигантский внедорожник стоимостью более £150,000 и массой 2.8 тонны, о котором нам рассказывают, кажется, уже несколько лет. Его полноценный запуск состоится в ближайшие несколько месяцев. Покупателям с высоким достатком обещают “real-world” запас хода в 330-odd miles и возможность зарядить аккумулятор до 80 per cent всего чуть более чем за 20 minutes.

Второй новинкой стал Bentley Torcal, в котором нам впервые довелось проехать. Технические характеристики пока держатся в секрете, однако ожидается, что длина этого “urban EV” превысит five metres, а разгон с 0-62mph займёт less than four seconds.

Разумеется, это не первые автомобили такого типа. Объёмные Mercedes EQE и EQS, несмотря на впечатляющие характеристики на бумаге и насыщенные технологиями салоны, не стали коммерчески успешными моделями, на которые рассчитывал производитель. Lotus Eletre установил высокую планку с точки зрения управляемости, но когда вы в последний раз видели такой автомобиль на дороге? Даже Volvo EX90 столкнулся с трудностями на рынке, который, судя по всему, по-прежнему контролируют автомобили с двигателями внутреннего сгорания.