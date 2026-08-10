Лукас ди Грасси объявил об уходе из Формулы E

В ближайшие выходные в Лондоне состоится финальный этап 13-го сезона чемпионата Формулы E. Завершающие две гонки сезона обещают интригу, поскольку именно они определят имя нового чемпиона мира среди гонщиков электромобилей. На титул по-прежнему претендуют сразу несколько пилотов.

В списке претендентов на чемпионство числится девять гонщиков. Лидирует в личном зачёте Джейк Деннис. Его главными соперниками остаются Митч Эванс, Паскаль Верляйн и Оливер Роулэнд. Также теоретические шансы на итоговый успех сохраняют Эдоардо Мортара, Антониу Феликс да Кошта, Ник Кэссиди, Нико Мюллер и Ник де Вриз. Однако, по мнению экспертов, наиболее реальными претендентами считаются именно представители первой четвёрки.

В то же время внимание поклонников автоспорта будет приковано и к Лукасу ди Грасси, который завершает свою карьеру в Формуле E. Для бразильского пилота лондонский уик-энд станет последним в профессиональных гонках.

«В этот уик-энд в Лондоне пройдёт последняя гонка в моей профессиональной карьере, – поделился своими чувствами 41-летний ди Грасси. – После 30 лет, отданных гонкам, сложно подобрать слова, чтобы описать, как много это путешествие для меня значило.

Автоспорт с детства стал моей жизнью. С ним связаны и невероятно радостные, и тяжёлые моменты, ведь были и победы, и поражения; я извлёк немало уроков, завёл множество друзей, и воспоминания об этом останутся со мной навсегда.

Формула E занимает совершенно особое место в этой истории. Я участвую в этом чемпионате с самого начала. Я был свидетелем, как от идеи, в которую многие не верили, он постепенно развивался и превратился в одну из самых интересных и инновационных серий мира, которую отличает предельная острота соперничества.

За эти годы Формула E стала для меня не просто чемпионатом, в котором я выступал – это моя семья. И я благодарен всем, кто был моими спутниками на этом пути – командам, инженерам, механикам, партнёрам, соперникам, людям, работавшим за кулисами событий, а также всем, кто стал моими друзьями.

Особенно мне хочется сказать спасибо болельщикам – за то, что меня поддерживали и заставляли постоянно стремиться к высоким результатам! В гонках есть смысл только тогда, когда они интересны публике.

Фото: F1news.ru

После лондонского финала сезона у меня ещё будет время по-настоящему обратиться к воспоминаниям о том, что происходило за эти 30 лет. А пока впереди ещё один заключительный этап, когда я в последний раз надену гоночный шлем. И я намерен насладиться каждой секундой этих последних гонок. Увидимся в Лондоне!»

Лукас ди Грасси в этом сезоне защищает цвета команды Lola Yamaha ABT и занимает 17-е место в личном зачёте. Примечательно, что чуть более месяца назад, в рамках сдвоенного этапа в Шанхае, он одержал победу во второй гонке, что стало символичным итогом его выдающейся карьеры.