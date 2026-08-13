Луиджи Маццола призывает FIA не принимать поспешных решений

Бывший инженер Ferrari Луиджи Маццола призвал FIA не принимать поспешных решений при подготовке нового регламента на моторы и возможном возвращении к V8. По мнению специалиста, целесообразнее усовершенствовать действующие силовые установки.

Луиджи Маццола: «Полное изменение концепции силовой установки аннулирует огромный объем работы по разработке, уже проделанной производителями. Тогда это решение не учитывало все возможные переменные. Авторы регламента увлеклись экологичностью проекта, не представляя картины в целом, но сейчас, когда проблемы стали очевидны, нужно работать над их устранением, а не придумывать новые правила.

Если увеличить мощность электрической части до 350 кВт, практически не изменив при этом объем топливного бака, проблемы неизбежны. Я до сих пор не понимаю, почему они просто не увеличили объем бака – изменения при этом минимальны, но многих вопросов удалось бы избежать.

Если вы выбрали направление, следуйте ему. Оптимизируйте, добивайтесь лучшей работы и большей эффективности. Не нужно заново переписывать правила. Возвращение к V8 станет следующей ошибкой. Нужно не начинать всё с нуля, а совершенствовать существующую техническую архитектуру за счет управления энергией. Такой подход позволил бы сохранить большую часть уже проведенных технических разработок и устранить недостатки, которые стали очевидны в рамках действующих правил».