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Луиджи Маццола призывает FIA не принимать поспешных решений

Луиджи Маццола призвал FIA не возвращаться к V8, а доработать действующие силовые установки, повысив эффективность и сохранив уже выполненные разработки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.08.2026, 18:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший инженер Ferrari Луиджи Маццола призвал FIA не принимать поспешных решений при подготовке нового регламента на моторы и возможном возвращении к V8. По мнению специалиста, целесообразнее усовершенствовать действующие силовые установки.

Луиджи Маццола: «Полное изменение концепции силовой установки аннулирует огромный объем работы по разработке, уже проделанной производителями. Тогда это решение не учитывало все возможные переменные. Авторы регламента увлеклись экологичностью проекта, не представляя картины в целом, но сейчас, когда проблемы стали очевидны, нужно работать над их устранением, а не придумывать новые правила.

Если увеличить мощность электрической части до 350 кВт, практически не изменив при этом объем топливного бака, проблемы неизбежны. Я до сих пор не понимаю, почему они просто не увеличили объем бака – изменения при этом минимальны, но многих вопросов удалось бы избежать.

Если вы выбрали направление, следуйте ему. Оптимизируйте, добивайтесь лучшей работы и большей эффективности. Не нужно заново переписывать правила. Возвращение к V8 станет следующей ошибкой. Нужно не начинать всё с нуля, а совершенствовать существующую техническую архитектуру за счет управления энергией. Такой подход позволил бы сохранить большую часть уже проведенных технических разработок и устранить недостатки, которые стали очевидны в рамках действующих правил».

Источник

Ferrari (980)

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