Lucid представила тизер кроссовера Cosmos — первой модели американской компании для рынка Великобритании

Американский производитель электромобилей Lucid окончательно определился с планами масштабного расширения присутствия в Европе. Компания представит два новых среднеразмерных SUV, один из которых — Lucid Cosmos — уже получил первый тизер.

Lucid известна заметными достижениями в области эффективности электрических силовых установок: Lucid Air способен проехать 597 miles на одном заряде. Теперь компания намерена продемонстрировать свои возможности в более массовых сегментах электромобилей. В 2025 году производитель продал 18,000 автомобилей, а в этом году рассчитывает реализовать около 27,000 машин.

Первой из двух моделей Lucid для рынка Великобритании станет Lucid Cosmos. Это семейный кроссовер, ориентированный на просторный салон, производительность и эффективность. Модель будет напрямую конкурировать с BMW iX3, Mercedes GLC и Tesla Model Y. Второй автомобиль, получивший название Lucid Earth, отличится более выразительным внедорожным дизайном и некоторыми возможностями для езды вне дорог.

Тизерное изображение Lucid Earth пока не публиковалось, однако компания уже показала новый Cosmos в коротком видео, размещённом в интернете. Судя по материалам, автомобиль получит покатую линию крыши и дизайн с вынесенной вперёд кабиной. Силуэт модели напоминает существующий SUV Lucid Gravity. Такое решение должно положительно сказаться на запасе хода и эффективности.