В России стартовали продажи лучшего кроссовера 2026 года: сколько стоит автомобиль

Subaru Crosstrek может стать подходящим выбором для тех, кто ищет универсальный и надежный кроссовер для поездок по городу и легкому бездорожью. Благодаря параллельному импорту автомобили этой модели по-прежнему поставляют в Россию, в том числе под заказ. Цены начинаются от 3,7 млн рублей.

Например, компания из Самары готова привезти под заказ новый Crosstrek 2024—2025 года выпуска за 3 730 000 рублей. Покупателю предлагают выбрать один из четырех цветов кузова. Три автомобиля представлены в комплектации Base, еще один — в исполнении Premium.

Согласно фотографиям из объявления, все машины оснащены мультимедийной системой Starlink с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и вертикальным сенсорным дисплеем диагональю 11,6 дюйма. В оснащение также входят двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, кожаная обивка сидений, 17-дюймовые литые диски и камера заднего вида.

Кроме того, автомобили получили премиальную аудиосистему Bose, порты USB-A и USB-C, полностью светодиодную оптику, подогрев передних сидений и зеркал, электрические регулировки передних сидений, люк в крыше, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и другое оборудование.

Фото: Автоновости Дня

В Красноярске аналогичный новый Subaru Crosstrek предлагают привезти под заказ за 3 890 000 рублей. Во Владивостоке такой автомобиль стоит 4 000 000 рублей, в Перми — 4 250 000 рублей. Крупный дилер в Екатеринбурге, который массово поставляет новые Subaru и уплачивает коммерческий утильсбор, оценил кроссовер в 4 830 000 рублей.

Автомобиль 2023 года выпуска, имеющийся в наличии, можно купить в Волгограде за 4 350 000 рублей. При этом машины 2025—2026 годов, представленные у крупных дилеров, заметно дороже. В Самаре новые Crosstrek стоят от 5 578 000 рублей, в Москве — от 5 650 000 рублей, в Иркутске — от 5 680 000 рублей, а в Екатеринбурге — от 5 740 000 рублей.

Технически все перечисленные автомобили одинаковы. В Россию «Кросстреки» поставляют только с «базовой» связкой агрегатов: 2,0-литровым горизонтально-оппозитным двигателем мощностью 150 л. с. (197 Нм) и клиноцепным вариатором Lineartronic. Привод у кроссоверов постоянный полный.

Ранее сообщалось, что Subaru Crosstrek признали лучшим новым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников, который можно купить в 2026 году. К такому выводу эксперты организации Consumer Reports пришли по итогам нового исследования надежности и удовлетворенности владельцев таких автомобилей.

Автор: Иван Бахарев