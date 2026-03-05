Лоусон: "В этот уик-энд станет ясно, кто действительно быстр, а кто — нет"

Лиам Лоусон, представляющий команду Racing Bulls, выразил мнение, что уже в предстоящие выходные станет заметнее распределение сил среди участников нового сезона Формулы 1. По словам гонщика, именно на этом этапе многие смогут понять, кто из соперников обладает наибольшей скоростью.

«Мы всё ещё продолжаем адаптацию к новым болидам, поэтому предстоящий уик-энд обещает быть крайне любопытным. Думаю, что уже в ближайшие дни станет ясно, кто окажется действительно быстрым, а кто нет», — поделился ожиданиями Лоусон. По его словам, уже завтра команда сможет оценить свой уровень, однако он отметил, что трасса в Мельбурне традиционно отличается высокой сложностью в вопросах управления расходом энергии.

«В Альберт-парке контролировать расход энергии всегда особенно трудно, и это создаёт дополнительные сложности для всех участников на первом этапе сезона», — подчеркнул гонщик Racing Bulls.

Лоусон также отметил, что у его коллектива есть потенциал для достойного выступления, однако сделать окончательные выводы можно будет только после начала работы на трассе. Он обратил внимание на то, что в межсезонье было много разговоров о силовых установках, но истинное положение дел станет ясно лишь после сравнения режимов мощности, которые использовали соперники в тестах. «Мне кажется, что у нас очень хороший двигатель, но пока нет оснований считать, что он превосходит моторы конкурентов», — пояснил новозеландец.

В этом году у Лоусона появился новый напарник — 18-летний британский дебютант Арвид Линдблад. На вопрос, какой совет он может дать молодому гонщику, Лиам отметил, что для новичка внимание прессы и весь ажиотаж вокруг Формулы 1 могут стать неожиданностью. «Главное — максимально сосредоточиться на себе, на своей работе и постараться сохранять максимальную концентрацию», — отметил Лоусон.