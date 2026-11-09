Главная Новости Racing Bulls Лоусон: Серия из трёх гонок дала немало поводов для оптимизма
Новости

Лоусон: Серия из трёх гонок дала немало поводов для оптимизма

Лиам Лоусон финишировал седьмым в Интерлагосе и принёс Racing Bulls важные очки в напряжённой гонке, а его напарник Арвид Линдблад финишировал одиннадцатым.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.11.2026, 01:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Лиам Лоусон провёл сильную гонку в Интерлагосе и принёс Racing Bulls важные очки. Его напарник Арвид Линдблад занял одиннадцатое место.

Лиам Лоусон (7-й): «Отличный день! Мы хорошо провели гонку, использовали все доступные нам возможности.

На первом круге машина имела отличное сцепление с трассой, я смог бороться с гонщиками сильнейших команд, но на длинных отрезках нам пока не хватает темпа, поэтому я сосредоточился на том, чтобы не потерять слишком много времени в борьбе.

У нас получилась действительно достойная серия из трёх гонок, оставивших немало позитива, и я искренне получил от этого удовольствие. Я возьму несколько выходных, чтобы отдохнуть и набраться сил перед последними гонками сезона. С нетерпением жду возвращения в Лас-Вегас».

Арвид Линдблад (11-й): «Интересная гонка, я получил удовольствие, прорываясь вперёд из последних рядов. Жаль, что не удалось заработать очки, ведь на дистанции я ехал в хорошем темпе, но на последних двадцати кругах ситуация осложнилась.

Я потерял немало времени в борьбе с Франко, а ближе к концу гонки возникли проблемы с управляемостью на мокрой трассе. Из-за этого было особенно сложно бороться с Нико, так как мне приходилось изо всех сил стараться удержать машину на трассе

Мы проанализируем всё вместе с командой, чтобы понять, можно ли было добиться большего. В этой серии из трёх гонок подряд я сделал несколько важных шагов вперёд, но не всё складывалось в нашу пользу. Мы сделаем выводы, немного передохнём и будем готовиться к следующей гонке в Лас-Вегасе».

Источник

Лиам Лоусон (257)Racing Bulls (339)Арвид Линдблад (118)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация