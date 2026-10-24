Лоусон не стал прогнозировать уровень деградации в субботу: «Посмотрим, какая деградация будет в субботу»

В четверг вечером Лиам Лоусон на время сменил гоночный кокпит на сцену. Вместе с братом и двумя друзьями он дал концерт в рамках специальной программы Racing Bulls «Гаражные сессии», который был тепло принят публикой. Уже в пятницу пилот вернулся к своей основной работе: за рулём VCARB 03 он принял участие в тренировках в Остине и продемонстрировал хорошую скорость.

Арвид Линдблад, впервые выступавший на техасской трассе, уступил напарнику.

Лиам Лоусон (6-й): «Сегодня я получил удовольствие, работая на трассе. К этому уик-энду мы приготовили ряд технических новинок, и похоже, что машина способна на хорошую скорость. При этом я полагаю, что за счёт тонких настроек можно прибавить ещё.

Уровень деградации резины однозначно выше, чем мы ожидали, но обычно по ходу уик-энда он снижается, поэтому посмотрим, каким он будет завтра. Мне нравится пилотировать на этой трассе, я уже в предвкушении квалификации, в которой постараемся пробиться в финальную сессию».

Арвид Линдблад (13-й): «В Остине действительно классная трасса, на которой интересно пилотировать благодаря плавным и быстрым поворотам.

В целом день складывался по-разному. Мы хорошо начали вторую тренировку, хотя у меня были проблемы – мне не удавалось найти нужный ритм на шинах Soft. Тем не менее, я смог показать хороший темп на коротких сериях кругов, но нам ещё предстоит поработать над скоростью на длинной дистанции. Мы определили, в каком направлении двигаться дальше, и надеемся, что это позволит прибавить.

Я хочу сказать большое спасибо всем в команде за проделанную прекрасную работу по подготовке к этому уик-энду ряда технических новинок. Надеюсь, мы сможем продолжить двигаться в том же направлении, основываясь на проделанной в пятницу работе, и добиться дальнейшего прогресса в оставшиеся дни уик-энда».