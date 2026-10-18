«Пока не знаю, что будет происходить в 2027 году», — заявил Лоусон.

Лиам Лоусон проводит лучший сезон в Формуле 1. В этом году новозеландский гонщик Racing Bulls набирал очки на 12-ти из 17-ти прошедших этапах. Сейчас он занимает 9-ю строчку личного зачёта, а команда из Фаэнцы благодаря результатам Лиама и его напарника, дебютанта сезона Арвида Линдблада, уверенно удерживает 5-е место в Кубке конструкторов.

Однако, несмотря на успешные выступления, Лоусон не может быть полностью уверен в своём будущем. Ещё недавно представители руководства Racing Bulls заявляли о планах сохранить состав и в 2027 году. При этом появились разговоры о том, что в Red Bull могут принять другое решение и заменить Лиама перспективным Николой Цоловым — быстрым болгарским гонщиком, у которого есть реальные шансы стать чемпионом молодёжной Формулы 2.

Если такой сценарий будет реализован, Лоусону будет крайне сложно найти место в другой команде и остаться в Ф1 в следующем году.

«Не знаю, стоит ли мне что-то предпринимать, но лично моя цель, как и у всех гонщиков, состоит в том, чтобы побеждать, – приводит слова Лиама RacingNews365. – Поэтому я прежде всего стараюсь оказаться в ситуации, когда я смогу бороться за победы, и если появится возможность перейти в другую команду, в которой у меня будет больше шансов, разумеется, это надо будет сделать.

Специфика Red Bull в том, и это много раз подтверждалось в прошлом, что свои решения они принимают не только на основе результатов. В общем, я пока не знаю, что будет происходить в следующем году, но если честно, сейчас я стараюсь об этом не думать.

Разговоров на эти темы всегда было много, и, конечно, всегда хочется подстраховаться. Но пока это меня не слишком сильно занимает. Первая половина года сложилась для меня вполне успешно. Честно говоря, я провёл несколько неплохих гонок и в составе Red Bull, а теперь мы отправляемся на трассы, которые хорошо подходят нашей машине, и наша команда вполне уверенно претендует на 5-е место в Кубке конструкторов – именно этому я сейчас уделяю максимум внимания».