Лоусон объяснил, почему не выехал на трассу в финале…

Лиам Лоусон пробился в финальную часть квалификации, однако решил не выезжать на трассу. Причиной стал штраф, который уже должен был получить его напарник, а также желание сохранить комплекты шин.

Лиам Лоусон (10-й): «Я бы с удовольствием попробовал свои силы в финале квалификации. Ситуация сегодня получилась нетипичной – мы дошли до финала, имея в запасе два комплекта шин. В борьбе с Alpine или Audi будет здорово использовать эти два комплекта.

Я бы с удовольствием выехал в финале, тем более, что уик-энд для меня складывался очень удачно. Я сказал команде, что хочу выехать, а они сказали «нет». Учитывая штраф у Арвида, это просто не имело смысла. Зато теперь у нас достаточно шин на завтра».