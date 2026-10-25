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Лоусон объяснил, почему не выехал на трассу в финале…

Лиам Лоусон объяснил, почему не выехал в финале квалификации: команда решила сэкономить два комплекта шин перед гонкой из-за штрафа Арвида.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.10.2026, 02:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Лиам Лоусон пробился в финальную часть квалификации, однако решил не выезжать на трассу. Причиной стал штраф, который уже должен был получить его напарник, а также желание сохранить комплекты шин.

Лиам Лоусон (10-й): «Я бы с удовольствием попробовал свои силы в финале квалификации. Ситуация сегодня получилась нетипичной – мы дошли до финала, имея в запасе два комплекта шин. В борьбе с Alpine или Audi будет здорово использовать эти два комплекта.

Я бы с удовольствием выехал в финале, тем более, что уик-энд для меня складывался очень удачно. Я сказал команде, что хочу выехать, а они сказали «нет». Учитывая штраф у Арвида, это просто не имело смысла. Зато теперь у нас достаточно шин на завтра».

Источник

Лиам Лоусон (242)Арвид Линдблад (106)Racing Bulls (313)

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