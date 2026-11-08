Лоусон: наша машина быстра в любую погоду

Лиам Лоусон квалифицировался пятым, повторив лучший результат в карьере, однако считает, что мог выступить успешнее.

Лиам Лоусон (5-й): «Отличный день. В квалификации машина была быстра, мы вовремя перешли на промежуточные шины во второй сессии. В финале были шансы побороться с лидерами, но я не смог создать необходимый отрыв. Это моя вина. Мне пришлось сбавить темп на последнем быстром круге, когда я оказался слишком близко к Алонсо, иначе можно было проехать быстрее.

Из-за штрафов соперников я стартую с третьего места и постараюсь максимально использовать эту позицию в гонке. Я буду не против, если в воскресенье пойдёт дождь, но мы знаем, что машина быстра при любой погоде. С нетерпением жду гонку!»

Арвид Линдблад (14-й): «Жаль, что квалификация закончилась именно так. Мне пришлось остановить машину из-за проблем с силовой установкой – вечером команда найдёт причину.

С самого начала квалификации я чувствовал себя комфортно в непростых условиях, получал удовольствие от пилотирования. Уверен, что я смог бы показать лучший результат, если бы не поломка.

У меня есть некоторый опыт пилотирования на влажнйо трассе в Малайзии и Сингапуре, но это был первый раз, когда я действительно атаковал на пределе в таких условиях.

Мы конкурентоспособны, машина быстра. Посмотрим, что принесет завтрашний день, но я уверен – если удастся избежать проблем, я смогу отыграться и заработать очки».