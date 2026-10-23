«Надеюсь, машина способна на хорошую скорость», — заявил Лоусон.

Лиам Лоусон уже дважды выступал в Остине. В 2024 году, во время своей первой гонки на Circuit of the Americas, он набрал очки, финишировав 9-м. В текущем сезоне пилот входил в первую десятку на 12-ти этапах из семнадцати, поэтому перед Гран При США сохраняет боевой настрой.

Лиам Лоусон: «Если мы уверенно выступим и в этот уик-энд, будет очень здорово. Полагаю, сезон в целом проходит неплохо, в том числе мы хорошо справлялись с делом на нескольких предыдущих этапах подряд, что всех в команде, конечно, порадовало.

Атмосфера на этом автодроме мне всегда нравилась, и трасса в Остине входит в число моих любимых – может быть, она вообще самая любимая во всём календаре чемпионата.

Пилотировать здесь очень интересно, так что в этот уик-энд может быть немало позитивных моментов, и я надеюсь, что наша машина способна на хорошую скорость».