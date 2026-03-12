Лоусон: «На старте в Мельбурне я ожидал удара сзади»

В Шанхае пилот Лиам Лоусон поделился впечатлениями о ситуации на старте Гран-при в Мельбурне. По его словам, потеря темпа могла привести к серьёзным последствиям, однако благодаря быстрой реакции соперников аварии удалось избежать.

Лиам Лоусон отметил, что был поражён действиями Франко Колапинто, который сумел моментально среагировать и избежать столкновения. «Я видел запись и впечатлён действиями Колапинто, он здорово среагировал, а мне очень повезло», — прокомментировал Лоусон.

Пилот добавил, что в тот момент ожидал удара сзади, наблюдая в зеркале машину Колапинто, которая приближалась слева. По словам Лоусона, он был уверен, что столкновения не удастся избежать, однако соперник неожиданно обогнал его справа, продемонстрировав отличную реакцию.

Лиам Лоусон подчеркнул, что команде необходимо предпринять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Он выразил опасения, что при сохранении текущей ситуации риск повторения подобных эпизодов остаётся высоким. «Если бы Франко не смог избежать аварии, она могла быть очень серьёзной», — добавил пилот.

Пилот напомнил, что гонщики не принимают участия в ключевых решениях по изменению правил старта. Лиам Лоусон отметил, что спортсмены могут делиться своим мнением с руководством, однако окончательное слово остаётся за FIA. «Если они захотят что-то изменить, они это сделают», — резюмировал он.