Главная Новости Лиам Лоусон Лоусон: «На старте в Мельбурне я ожидал удара сзади»
Новости

Лоусон: «На старте в Мельбурне я ожидал удара сзади»

Гонщик Лиам Лоусон оценил действия Франко Колапинто на старте Гран-при Австралии и призвал FIA принять меры для повышения безопасности пилотов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.03.2026, 14:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В Шанхае пилот Лиам Лоусон поделился впечатлениями о ситуации на старте Гран-при в Мельбурне. По его словам, потеря темпа могла привести к серьёзным последствиям, однако благодаря быстрой реакции соперников аварии удалось избежать.

Лиам Лоусон отметил, что был поражён действиями Франко Колапинто, который сумел моментально среагировать и избежать столкновения. «Я видел запись и впечатлён действиями Колапинто, он здорово среагировал, а мне очень повезло», — прокомментировал Лоусон.

Пилот добавил, что в тот момент ожидал удара сзади, наблюдая в зеркале машину Колапинто, которая приближалась слева. По словам Лоусона, он был уверен, что столкновения не удастся избежать, однако соперник неожиданно обогнал его справа, продемонстрировав отличную реакцию.

Лиам Лоусон подчеркнул, что команде необходимо предпринять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Он выразил опасения, что при сохранении текущей ситуации риск повторения подобных эпизодов остаётся высоким. «Если бы Франко не смог избежать аварии, она могла быть очень серьёзной», — добавил пилот.

Пилот напомнил, что гонщики не принимают участия в ключевых решениях по изменению правил старта. Лиам Лоусон отметил, что спортсмены могут делиться своим мнением с руководством, однако окончательное слово остаётся за FIA. «Если они захотят что-то изменить, они это сделают», — резюмировал он.

Источник

Лиам Лоусон (158)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация