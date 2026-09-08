Лоусон заявил: «Мы с уверенностью отправляемся в Мадрид»

Предстоящий этап в Мадриде станет для Лиама Лоусона третьей гонкой в составе Red Bull Racing. Айзек Хаджар продолжает восстанавливаться после травмы, а новозеландский гонщик и его титулованный напарник Макс Ферстаппен с интересом готовятся к Гран При Испании на новой трассе.

Макс Ферстаппен: «В Монце мы добились отличного результата и смогли максимально реализовать потенциал машины, финишировав на подиуме. Что касается Мадрида, то пока сложно сказать, как мы будем выглядеть.

Мы поработали на симуляторе, и трасса кажется сложной для пилотирования, как и большинство городских трасс, особенно из-за большого количества сложных поворотов.

В пятничных тренировках предстоит оценить уровень сцепления с асфальтом, а дальше уже работать исходя из полученной информации. Тренировки очень важны, чтобы успеть собрать как можно больше информации до квалификации. При этом трасса новая для всех, поэтому, надеюсь, мы быстро освоимся и с самого начала уик-энда будем показывать высокий темп».

Лиам Лоусон: «Уик-энд в Мадриде будет интересным для всех. Пока мы работали на этой трассе только на симуляторе, поэтому первая тренировка многое покажет и позволит понять, на что мы можем рассчитывать. Трасса необычная, а бэнкинг сделает пилотирование ещё интереснее.

В Монце с самого начала уик-энда всё складывалось непросто. Из-за замены двигателя я оказался в невыгодном положении, поэтому не смог в полной мере показать всё, на что способен. Однако по ходу уик-энда удалось найти скорость, и это придаёт уверенность перед этапом в Мадриде».