Лоусон: «Гранулирование шин сделало задачу сложнее»

На квалификации к спринту Гран При Китая команда Racing Bulls не смогла пробиться в число лидеров. Лучший результат команды показал Лиам Лоусон, который завершил сессию с тринадцатым временем.

Лоусон отметил, что автодром в Шанхае оказался менее подходящим для их болида по сравнению с трассой в Мельбурне. Гонщик также обратил внимание на серьёзную проблему с гранулированием шин, которая затруднила борьбу за высокие позиции. По его словам, с подобными сложностями столкнулись практически все участники, и это может повлиять на ход субботнего спринта.

Лиам Лоусон прокомментировал итоги сессии, подчеркнув, что доволен работой над настройками между тренировкой и квалификацией. Он добавил, что предстоит дополнительная подготовка к завтрашнему дню, поскольку условия на трассе остаются непростыми. Лоусон также предположил, что погодные факторы сыграют свою роль в предстоящем спринте.

Второй пилот Racing Bulls, Арвид Линдблад, занял пятнадцатое место. Его выступление было осложнено тем, что он фактически пропустил единственную тренировку из-за технических проблем с машиной. Несмотря на это, Линдблад отметил, что учитывая малое количество кругов на незнакомой трассе, результат нельзя назвать провальным.

Линдблад признал, что ни он, ни команда не довольны итоговой позицией, и оба гонщика не смогли побороться за более высокие места. Во второй половине дня пилот Racing Bulls пообещал проанализировать собранные данные, чтобы понять, где можно прибавить и что изменить в настройках к основному этапу квалификации.

По словам Линдблада, в ходе сессии он столкнулся с нестабильностью поведения машины и недостаточной поворачиваемостью, что осложнило задачу. Пилот отметил, что утром чувствовал уверенность за рулём, однако после изменений в балансе машины возникли трудности. Теперь Линдблад намерен внимательно изучить свою работу и определить, как можно улучшить результат на следующем этапе уик-энда.