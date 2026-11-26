Лиам Лоусон считает завершившийся сезон успешным: в личном зачёте он набрал вдвое больше очков, чем его напарник, продлил контракт на следующий год и с оптимизмом оценивает перспективы.

Лиам Лоусон: «Кто-то может решить, что я давно выступаю в Формуле 1, что у меня уже большой опыт, но это вовсе не так.

Я ещё не завершил свой второй сезон в Формуле 1, пока не провёл ни одного полного сезона за рулём одной машины. У меня действительно есть некоторый опыт, но он был довольно необычным. В общем, я бы не сказал, что чувствую себя ветераном этого спорта!

В целом, год был хорошим. Я уверенно прогрессировал, вместе с командой мы значительно улучшили свои результаты по сравнению с началом сезона. Больше всего меня радует наша стабильность, большое число результативных гонок, в которых мы зарабатывали очки и действительно добивались максимального результата.

Всё прошло хорошо, я очень доволен, горжусь всей командой и, конечно же, с нетерпением жду следующего года».