Раскрыты характеристики Lotus Eletre X PHEV для Великобритании: 939 л.с. и запас хода на электротяге 260 миль

Компания Lotus представила официальные данные о гибридной версии своего внедорожника — Eletre X. Новая модель обещает впечатляющие показатели по запасу хода и мощности. Британские продажи стартуют в начале следующего года, что, по задумке производителя, должно ускорить трансформацию Lotus в бренд класса люкс. Стоимость автомобиля пока не объявлена, однако, по предварительным оценкам, она будет находиться между текущими вариантами электрической модели и составит примерно £120,000, если компания сохранит свою амбициозную ценовую политику.

Изначально автомобиль был представлен для китайского рынка, однако теперь Lotus раскрыл технические характеристики версии для Великобритании. Базовая архитектура осталась прежней: гибридная силовая установка с двумя электрическими моторами и аккумулятором ёмкостью 70 кВт·ч. В качестве генератора используется турбированный бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра с четырьмя цилиндрами.

Суммарная максимальная мощность гибридной установки достигает 939 л.с., что на 46 л.с. больше, чем у самой производительной полностью электрической версии Eletre 900. При этом из-за увеличения массы, связанного с более сложной конструкцией, разгон до 100 км/ч занимает 3,3 секунды — на 0,4 секунды медленнее, чем у электрического аналога.

По заявлению Lotus, без участия бензинового двигателя Eletre X способен проехать до 260 миль, однако эта цифра рассчитана по более мягкому китайскому стандарту CLTC. Реальный запас хода, рассчитанный по европейскому циклу WLTP, ближе к 200 милям, что по-прежнему является достойным результатом. Общий запас хода гибрида на сочетании электричества и бензина, согласно всё тому же CLTC, составляет внушительные 877 миль.