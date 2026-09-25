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Лорд: результат квалификации во многом зависит от шин

Брэдли Лорд объяснил, почему в Баку температура шин и точность в поворотах важнее слипстрима для результата в квалификации Гран-при Формулы-1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.09.2026, 13:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф не приехал в Баку. В этот уик-энд его обязанности выполняет Брэдли Лорд, который после третьей тренировки пообщался с журналистами.

Брэдли Лорд: «В Баку многое зависит от шин. Если они не в рабочем диапазоне, то в квалификации вы потеряете из-за этого больше времени, чем могли бы выиграть за счёт слипстрима.

Вы не можете контролировать то, что не поддаётся контролю. Оптимальная температура шин и точность в поворотах здесь ценятся выше, чем аэродинамический эффект от слипстрима. На этом и нужно сосредоточиться, а если на быстром круге получится оказаться в воздушном мешке за другой машиной, это станет бонусом».

Источник

Mercedes (889)

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