Лорд: результат квалификации во многом зависит от шин

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф не приехал в Баку. В этот уик-энд его обязанности выполняет Брэдли Лорд, который после третьей тренировки пообщался с журналистами.

Брэдли Лорд: «В Баку многое зависит от шин. Если они не в рабочем диапазоне, то в квалификации вы потеряете из-за этого больше времени, чем могли бы выиграть за счёт слипстрима.

Вы не можете контролировать то, что не поддаётся контролю. Оптимальная температура шин и точность в поворотах здесь ценятся выше, чем аэродинамический эффект от слипстрима. На этом и нужно сосредоточиться, а если на быстром круге получится оказаться в воздушном мешке за другой машиной, это станет бонусом».