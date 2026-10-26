Лоран Мекис: «В гонке мы потеряли в скорости»

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис заявил, что команда рассчитывала на более сильный результат в Остине.

Лоран Мекис: «Гонка получилась непростой, мы поднялись на подиум, но чувствовали, что не смогли полностью раскрыть потенциал машины. Мы сделали выводы и используем этот опыт, чтобы в Мехико выступить лучше.

Нужно признать, что несмотря на 12-й подиум в сезоне, мы покидали Остин не в полной мере удовлетворёнными. В гонке мы немного потеряли скорость, что не позволило навязать борьбу Кими Антонелли. Машина Макса на восьмом круге задела обломки, получив повреждения. Из-за некоторых проблем изменился баланс, в результате темп снизился, износ шин усилился, и Макс не смог удержать второе место.

Похожая ситуация сложилась и у Айзека – его гонка была испорчена неудачным стартом, а затем несколькими проблемами на дистанции. Старт снова не был идеальным, но команда работает над тем, чтобы изменить эту ситуацию в будущем.

Это было сложное воскресенье, но мы поднялись на третье место в Кубке конструкторов, а Макс теперь отстаёт от второго места в Кубке пилотов всего на шесть очков. Борьба продолжается!»