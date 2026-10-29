Лоран Мекис высоко оценил дебют Тома Харта

Гран При США стал первым этапом сезона, на котором Том Харт исполнял обязанности гоночного инженера Макса Ферстаппена, сменив Джанпьеро Ламбьязе. Дебют сопровождался проблемами с радиосвязью: во время гонки сотрудники пит-уолл неоднократно не могли разобрать слова Макса из-за сильных помех. Для Red Bull Racing подобные трудности не стали новым явлением.

«Я отлично помню, что это такое – твоя первая гонка в качестве гоночного инженера, – прокомментировал после финиша Лоран Мекис, руководитель Red Bull Racing, начинавший карьеру в Формуле 1 более четверти века в команде Arrows. – Том выбрал для этого довольно сложную гонку, но я считаю, что он отлично справился.

Он очень хорошо отработал в ходе квалификации, а затем и Гран При, координируя действия всех инженерных служб и наладив обмен информацией с Максом. Я абсолютно уверен, что он продолжит прогрессировать, и их отношения с Ферстаппеном будут развиваться.

В соответствии с нашим планом Том и Джанпьеро до конца сезона будут работать на гонках попеременно. Это зависит и от ряда других соображений, например, от возможных замен гонщиков, когда кто-то будет проводить первую тренировку вместо Макса».

Австрийское издание Motorsport Magazin отмечает, что в перспективе Харт должен полностью заменить Ламбьязе. Ожидается, что тот через год или даже раньше перейдёт в McLaren. При этом продолжительность дальнейшего сотрудничества Red Bull Racing с Джанпьеро пока остаётся неопределённой, а стороны ещё не согласовали точную дату его ухода.

Формально контракт Ламьбязе с командой из Милтон-Кинса действует до 2027 года. Судя по всему, в Red Bull не хотят досрочно расставаться с опытным и ценным специалистом.