Лоран Мекис оценил шансы Макса Ферстаппена на победу

Победа в Сепанге позволила многим назвать Макса Ферстаппена главным претендентом на успех в Сингапуре. После обновления автомобиль Red Bull Racing заметно прибавил, тогда как новинки Mercedes пока не дали ожидаемого эффекта. При этом руководитель команды Лоран Мекис после первой тренировки не стал делать уверенных прогнозов.

Лоран Мекис: «В целом, тенденция позитивная. В Монце, Мадриде, Баку, Малайзии – на каждом этапе наша машина прибавляла, становилась эффективнее. Значит ли это, что мы сможем бороться за победу на всех трассах? Вовсе нет. В этом году мы не раз видели, как расстановка сил менялась от гонки к гонке.

Результаты четырёх команд очень близки. Мы надеемся быть в этой группе в каждом Гран При, но на конкретной трассе всё сводится к тому, чтобы добиться максимума от машины здесь и сейчас».