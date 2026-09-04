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Лоран Мекис заявил: «Мы довольны решением Апелляционного суда»

Апелляционный суд FIA вернул Айзеку Хаджару третье место на Гран При Монако: Red Bull Racing назвала решение важным прецедентом в автоспорте и для Формулы 1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.09.2026, 15:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодняшнее решение Апелляционного суда FIA стало беспрецедентным для мира автоспорта и, вероятно, ещё долго будет обсуждаться. Лоран Мекис и вся команда Red Bull Racing рады, что Айзеку Хаджару вернули 3-е место по итогам Гран При Монако.

Для французского гонщика это стало хотя бы небольшим утешением: из-за травмы он пропускает второй этап сезона подряд.

«Мы очень довольны решением Апелляционного суда, вернувшего Айзеку подиум, это для него очень важно, – заявил руководитель Red Bull Racing в эфире телеканала Sky Sports. – Но мы подали протест ещё и потому, что считаем восстановление справедливости очень важным для всего нашего спорта.

Очень важно, чтобы в гонках Формулы 1 во всём была последовательность. Мы считаем, что благодаря этому прецеденту в будущем подобный подход, при котором итоги гонки пост-фактум ставятся под сомнение, не войдёт в привычку, чтобы решения, которые в принципе не могут быть опротестованы, больше никогда не пересматривались. А тогда произошло именно это, что было связано со штрафами за превышение скорости на пит-лейн.

Так что это хорошие новости, и мы всё-таки увидели окончательные результаты той гонки».

Источник

Лоран Мекис (80)Red Bull Racing (1025)

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