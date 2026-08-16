Лоран Мекис: «Команда превзошла все мои ожидания»

Лоран Мекис в интервью Racer заявил, что за первый год работы во главе Red Bull Racing команда неоднократно его удивляла и превзошла все ожидания.

Лоран Мекис: «Первый год на этой должности похож на американские горки. Не буду скрывать, работать в Red Bull Racing – настоящая привилегия… Хорошо помню, что в 2025-м и Пьер Ваше (технический директор), и вообще вся команда не собирались сдаваться, не хотели мириться с тем, прошлогодняя машина была недостаточно конкурентоспособной.

У них были все основания оставить ту ситуацию в прошлом, ведь приближался переход на новый технический регламент, мы должны были получить новые двигатели, а теперь и руководитель команды сменился. Можно было признать, что машина не работает, и со всеми проблемами мы разберёмся к следующему году.

Но никто не хотел так поступать, постепенно был найден новый подход к шасси, и он оказался правильным. Общими усилиями, а также не без помощи чудес, которые Макс творил за рулём, мы смогли отыграться».

Отдельно Мекис рассказал о переходе на силовые установки собственного производства, которые создаёт подразделение Red Bull Powertrains (RBPT). По его словам, команда взялась за крайне сложную задачу.

«Это был самый безумный проект, которым мы занимались… Но в Red Bull всё всегда делают по-своему. Мы берёмся за то, что кажется невозможным. Такое решение было принято акционерами и руководством компании, для чего была собрана группа невероятно талантливых специалистов, которую возглавил Бена Ходжкинсон (технический директор RBPT), и все четыре предыдущих года она трудилась, оставаясь в тени.

Можно признать, что зимой нас у нас появлялись мрачные мысли, ведь если бы выяснилось, что с силовой установкой что-то не так, то команда была бы неконкурентоспособной в течение двух-трёх сезонов… Но уже на предсезонных тестах мы почувствовали, что всё идёт нормально, и когда мы видели, насколько слаженно взаимодействуют мотористы RBPT и инженеры, отвечающие за шасси, то испытывали невероятную радость.

Не поймите меня неправильно: многое работало не так, как надо, и далеко не всё было на нужном уровне, но несмотря на это мы чувствовали, что уже почти способны бороться за хорошие результаты. А когда мы добрались до Мельбурна, никаких мрачных мыслей уже не было…

По словам руководителя Red Bull Racing, сейчас команда успешно модернизирует технику, причём делает это очень быстрыми темпами. После половины сезона коллектив уже заметно сократил отставание, существовавшее в начале чемпионата, и уступает лидерам около 0,3 секунды.

Мекис отметил, что ликвидировать оставшиеся 0,3 секунды будет наиболее сложной задачей. Однако технические специалисты Red Bull Racing всего за несколько месяцев вернули команду на уровень, позволяющий бороться за подиумы и в ближайшем будущем претендовать на победы.

Полагаю, команда превзошла и все мои ожидания, и ожидания многих других людей. Должен сказать, что даже в самые сложные моменты – а я могу говорить только о последних 12 месяцах – наши мотористы никогда не сомневались, что способны справиться. Не думаю, что в следующем году мы будем отставать от Mercedes, McLaren или Ferrari. Это означает, что у всех четырёх команд будут примерно равные шансы на титул».