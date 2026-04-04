Лоран Мекис: «Четвёртое место никого не радует»

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис выразил уверенность в том, что команда располагает всеми ресурсами для преодоления трудностей, возникших с началом сезона. В данный момент коллектив занимает лишь четвёртое место по скорости и заметно уступает лидерам чемпионата.

На этапе предсезонных тестов складывалось впечатление, что Red Bull Racing способна навязать конкуренцию трём ведущим командам. Однако события Гран-при Австралии показали, что коллективу удаётся лишь догонять McLaren, а после этапа в Китае отставание даже увеличилось. Тем не менее, по словам Лорана Мекиса, уже в Японии ситуации удалось вернуть к тому уровню, который был зафиксирован на старте чемпионата, и команда планирует продолжить работу по сокращению отставания.

«Мы покидали Мельбурн, думая, что Mercedes проигрываем одну секунду, а Ferrari – полсекунды», – приводит слова руководителя издание Racer. По его словам, основным отличием в Австралии было то, что Red Bull могла конкурировать с McLaren, и Максу Ферстаппену удалось отыграть позиции, но на определённом этапе он оказался позади Ландо Норриса.

Дальнейшие этапы показали, что ситуация ухудшилась: в Китае разрыв с лидерами увеличился, и команда начала задумываться о возможных проблемах с балансом и характеристиками болида RB22. В Сузуке пятничные и субботние заезды также не принесли желаемых результатов.

Руководитель Red Bull Racing отметил, что, несмотря на отсутствие поводов для радости в Японии, отставание от лидеров было сопоставимо с тем, что наблюдалось в Австралии: команда уступала секунду лидеру и полсекунды лучшей машине Ferrari, а McLaren приблизилась к этому же уровню. Итогом стало четвёртое место по темпу среди всех коллективов.

Лоран Мекис подчеркнул, что на результаты влияет совокупность факторов, и команде предстоит серьёзная работа. По его словам, Red Bull пока не удалось полностью реализовать потенциал техники и предоставить Максу Ферстаппену, а также Айзеку Хаджару, возможность атаковать на максимуме своих возможностей.

«Я не говорю, что дело только в настройках, – отметил Мекис. – Мы столкнулись с рядом проблем, которые усугубляют недостаток эффективности. Сейчас команда занята изучением всех причин, которые мешают демонстрировать лучшие результаты, а также ускоряет темпы модернизации болида. Это должно привести к улучшениям».

Руководитель команды считает, что, несмотря на сложности, коллектив способен справиться с возникшими трудностями. Он признал, что в Китае команда сделала шаг назад, а соперники из середины пелотона сократили отставание. Мекис отметил, что дело не только в числе поворотов: «Мы теряем в поворотах и хуже в них справляемся, хотя предполагали, что наша машина должна быть более эффективной. Нам предстоит поработать над этим».

В Японии команда показала несколько лучший результат, особенно в гонке, однако осталась только четвёртой по скорости. «Быть на четвёртом месте – это никого не устраивает», – резюмировал Лоран Мекис.