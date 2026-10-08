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Долгожданный семиместный Kia PV5 благодаря субсидии на электромобили будет стоить менее 36 тыс. фунтов стерлингов.

Семиместный электровэн Kia PV5 подешевел до £35 495 благодаря госгранту. Запас хода превышает 241 милю, а версия Elite получила новое оснащение.
РедакцияР
Редакция
08.10.2026, 15:13·3 мин
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Фото: autoexpress

Семиместная версия электрического фургона Kia PV5 теперь стоит всего на £800 дороже пятиместной модификации. Kia сообщила, что модель соответствует требованиям государственной программы Electric Car Grant уровня Band 2. Благодаря этому цена снизилась с £36,995 до £35,495.

Семиместный PV5 представили летом одновременно с рядом обновлений. В их числе — новая топовая комплектация ‘Elite’, доступная для обеих конфигураций салона.

Семиместные версии PV5 предлагаются исключительно с аккумулятором ёмкостью 71.2kWh и тепловым насосом в стандартной комплектации. По данным Kia, запас хода таких автомобилей составляет “more than 241 miles”. Точные характеристики семиместных моделей пока не раскрыты, однако за исключением немного большей массы они будут близки к существующей пятиместной версии, способной проезжать до 256 miles.

Возможности зарядки у обеих модификаций одинаковы. Система быстрой зарядки постоянным током мощностью 150kW позволяет пополнить заряд батареи с 10 до 80 per cent примерно за 30 минут. Аккумулятор питает один электромотор мощностью 161bhp, установленный на передней оси. Все версии PV5 также поддерживают функцию vehicle-to-load.

Все пассажирские версии PV5 получили небольшие изменения для 2027 модельного года. Среди них — новая плоская антенна, благодаря которой общая высота автомобиля остаётся менее 1.9m. Это может быть удобно при использовании многоуровневых парковок. Кроме того, автомобиль оснащён переработанным подлокотником с регулировкой по высоте.

Для пятиместных и семиместных версий также стала доступна новая топовая комплектация Elite с расширенным набором оборудования. В неё входят электрические сдвижные двери, двухцветная отделка из искусственной кожи на всех трёх рядах, а также вентиляция передних сидений.

Мультимедийная система в целом осталась прежней, но получила модернизированный комплекс камер с функцией Surround View, боковые датчики парковки и окраску кузова премиум-класса в стандартной комплектации.

Фото: autoexpress

Изменения для 2027 модельного года распространяются и на грузовые версии фургона PV5. Их стоимость начинается с £27,355 без учёта НДС. Теперь такие автомобили в стандартной комплектации оснащаются трёхместным диваном, при этом двухместный вариант по-прежнему можно выбрать без дополнительной платы.

При установке нового подлокотника он получает регулировку по высоте и встроенную поясничную поддержку. Кроме того, грузовые версии оснащаются новой композитной перегородкой.

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