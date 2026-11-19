Прогнозируемый рост населения Лондона почти на один миллион человек может привести к увеличению использования автомобилей на 10 процентов в течение следующего десятилетия. Об этом говорится в проекте отчёта Transport for London.

Согласно представленному в документе моделированию, с которым ознакомилась общественная организация Transport Action Network, а The Guardian сообщила о его выводах, использование «активного транспорта» — например, пеших прогулок и велосипедов — за тот же период вырастет лишь на 6 процентов. Это означает пропорциональное снижение его доли среди всех способов передвижения.

Количество поездок на общественном транспорте при этом увеличится на 17 процентов, что, как отмечается в отчёте, “placing additional pressure on the network,”. Кроме того, документ предупреждает о “possible regular need for intervention during periods of peak demand,” включая закрытие наиболее загруженных станций и пропуск поездами отдельных остановок.

Отчёт охватывает период с 2026 по 2036 год. Указанный в нём рост использования автомобилей на 10 процентов основан на «центральном сценарии», предполагающем увеличение населения с 2023 по 2036 год на 940,000 человек — до 9,9 миллиона. Этот вариант считается "most likely". «Высокий сценарий» предусматривает рост населения на 1,4 миллиона — до 10,4 миллиона, а «справочный сценарий» — увеличение на 530,000 человек, до 9,6 миллиона.

Даже с учётом распространения электромобилей рост автомобильного трафика осложнит усилия по улучшению качества воздуха в Лондоне и приведёт к усилению пробок. Средняя скорость движения в столице уже невысока: в утренние часы пик она составляет всего 13 миль в час по Лондону и снижается до 8 миль в час в центральной части города.