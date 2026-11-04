Линдблад: «Уик-энд обещает быть интересным»

Арвид Линдблад рассказал о предстоящем дебюте на трассе в Интерлагосе и отметил, что с интересом ждёт этап в Бразилии.

Арвид Линдблад: «Мы отправляемся в Бразилию после успешных уик-эндов в Остине и Мексике. Я получил важный опыт и сделал шаг вперёд, особенно важный после того, как я на какое-то время выбился из ритма.

Жаль, что в Мексике не удалось добиться того результата, на который мы надеялись, но важно, что мы показали высокий темп по ходу всего уик-энда.

Впереди этап в Бразилии, которого я с нетерпением жду. Это легендарная историческая трасса, и я впервые буду там выступать. В Интерлагосе можно обгонять, погода часто играет важную роль, так что уик-энд обещает быть интересным.

Гонка в Интерлагосе в новом шлеме, вдохновленном праздником Дивали, сделает это событие ещё более особенным. А присутствие моих дедушки и бабушки, которые разделят этот момент со мной, сделает его по-настоящему эмоциональным».