Линдблад: «Тренировки мы провели на достойном уровне»

Арвид Линдблад впервые выступил на трассе Гран При Мехико и уже на тренировках продемонстрировал достойную скорость. Пилот Racing Bulls опередил своего напарника Лиама Лоусона. В первой сессии болид новозеландца, однако, управлял Никола Цолов — для представителя молодёжной программы Red Bull из Болгарии это был дебют в Формуле 1.

Арвид Линдблад (7-й): «Тренировки мы провели на вполне достойном уровне. Первая сессия складывалась не так уж просто, ведь понятно, что в подобных условиях на трассе, расположенной так высоко над уровнем моря, эти двигатели ещё не работали.

Но перед второй сессией команда скорректировала ряд настроек, и машина словно оживилась. В процессе подготовки к завтрашнему дня мы должны поработать над некоторыми аспектами, но я думаю, что наши дела идут неплохо.

Мне нравится пилотировать на этой трассе, и я в предвкушении главных событий уик-энда. Посмотрим, чего мы сможем добиться в квалификации, но, безусловно, наша цель – пройти в финал».

Никола Цолов (12-й): «Сегодня для меня совершенно особенный день, о котором я мечтал в тех пор, как начал заниматься автоспортом. В Формуле 1 совсем другая атмосфера, здесь она просто безумная!

Я начал сессию с таким настроем, чтобы не подвергать себя слишком сильному прессингу, и команда мне помогла, постаралась сделать так, чтобы мне было как можно комфортнее, за что я ей по-настоящему благодарен.

Безусловно, машина VCARB 03 отличается от всего, что мне доводилось пилотировать, и адаптироваться к ней было непросто, но я довольно быстро набрал нужный темп.

Я полностью выполнил все задачи, запланированные на эту сессию, и настраиваюсь на продолжение работы, чтобы при следующей возможности добиться улучшений. Я получил огромное удовольствие и оставшиеся дни уик-энда проведу вместе с командой и постараюсь усвоить как можно больше информации».