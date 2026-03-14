Линдблад: «Так меня никогда в жизни не разворачивало!»

Арвид Линдблад оказался в центре внимания на первом этапе нового сезона, когда сумел заработать очки в своей дебютной гонке. Однако уик-энд в Китае складывается для молодого британского гонщика неудачно. Уже на тренировке в пятницу его автомобиль столкнулся с техническими неполадками, которые вновь проявились и в субботнем спринте.

События гонки для Линдблада приняли негативный оборот уже на первом круге: из-за разворота в одном из поворотов он оказался в самом конце пелотона.

«Рассказывать особо нечего, к сожалению, моя гонка продолжалась недолго», — отметил 18-летний пилот Racing Bulls в комментарии по итогам заезда. По словам Линдблада, старт этапа складывался для него удачно — он сумел отыграть несколько позиций и приблизился к группе соперников, однако затем в 11-м повороте произошёл разворот. Британец признал, что подобная ситуация случилась с ним впервые, и подчеркнул необходимость тщательного анализа причины произошедшего.

После инцидента гонка для Линдблада фактически превратилась в тестовую сессию. Он отметил, что из-за пропущенной тренировки ему не удалось накопить необходимый опыт длинных серий кругов, поэтому в оставшееся время он сосредоточился на изучении поведения шин в гоночных условиях, чтобы быть более подготовленным к предстоящему Гран При. Однако британцу не удалось завершить заезд — команде пришлось досрочно отправить машину в боксы.

По информации телеканала Sky Sports, причиной технических проблем на болиде №41 стали неполадки со сцеплением. Несмотря на это, Racing Bulls удалось устранить неисправность до начала квалификации.