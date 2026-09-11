Линдблад извинился перед командой: «Прошу прощения у команды за разбитую машину»

Во время второй тренировки Гран При Испании Арвид Линдблад попал в аварию в тринадцатом повороте. Пилот Racing Bulls извинился перед командой за дополнительную работу по восстановлению машины. До вылета с трассы британец показал четвёртое время.

Скорость Racing Bulls на Мадринге также подтвердил Юки Цунода, завершивший вторую сессию с восьмым результатом.

Арвид Линдблад (4-й): «Позитивный первый день в Мадриде. Не могу сказать, что я оказался в новой для себя ситуации, ведь в этом сезоне я уже привык к тому, что в первой тренировке учу новые для себя трассы.

Сегодня мы показали хорошую скорость, и я был быстр на каждом круге во второй тренировке. Нет ничего приятного в завершении дня аварией. Со стороны всё выглядело плохо, но, к счастью, удар оказался не таким сильным, и я полностью в порядке. Машина получила повреждения, так что я прошу прощения у команды за то, что добавил им вечером работы.

Четвёртое время по чистой скорости – отличный результат, обеспечивающий нам хорошую позицию перед завтрашним днём. Постараюсь использовать в квалификации всё, чему мы научились сегодня».

Юки Цунода (8-й): «День прошёл не идеально, но новая трасса мне очень понравилась – на ней интересно пилотировать. Здесь критически важна уверенность, поэтому плохо, что я потерял время в первой тренировке. Кроме того, я попал в трафик во второй, что ещё больше усложнило ситуацию.

В целом, я доволен машиной. Мы постепенно наращиваем темп от сессии к сессии и сейчас сосредоточены на том, чтобы сложить вместе все составляющие в квалификации».