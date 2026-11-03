Линдблад представил шлем в честь праздника Дивали

Гонщик Racing Bulls Арвид Линдблад примет участие в Гран При Сан-Паулу в специальном шлеме, посвящённом индийскому празднику Дивали. В этом году праздник отмечают 8 ноября — в день гонки.

Дизайн шлема связан с индийским происхождением гонщика и семейными традициями. В оформлении использованы узоры ранголи, которые Линдблад создал сам, изображения цветка лотоса, праздничных огней и традиционных лампад. Нижнюю часть шлема украсил узор, вдохновлённый пенджабской вышивкой и посвящённый бабушке гонщика.

Команда Racing Bulls также оформит боксы элементами, связанными с Дивали. Кроме того, на Halo машины Линдблада разместят стикер Happy Diwali.

Фото: F1news.ru

Арвид Линдблад: «С детства празднование Дивали в кругу семьи, особенно вместе с бабушкой и дедушкой, было для меня очень важной традицией. Разработать специальный дизайн шлема к этому празднику особенно приятно, ведь он напоминает о моих индийских корнях и семье, важнейшей части моей жизни.

Я активно участвовал в разработке дизайна. Мне хотелось сделать что-то интересное, но при этом сохранить смысл и традиции Дивали. В оформлении шлема соединились узоры ранголи, цветок лотоса, лампады и фейерверки. Всё это имеет для меня особое значение.

Я с нетерпением жду возможности выехать на трассу в Бразилии в этом шлеме. Думаю, это будет очень эмоциональный момент. Надеюсь, он поможет поделиться духом Дивали со всеми, кто отмечает этот праздник по всему миру. Счастливого Дивали!»