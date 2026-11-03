Главная Новости Racing Bulls Линдблад представил шлем в честь праздника Дивали
Новости

Линдблад представил шлем в честь праздника Дивали

Арвид Линдблад выступит на Гран-при Сан-Паулу в специальном шлеме к Дивали: дизайн украшен ранголи, лотосом, лампадами и пенджабской вышивкой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.11.2026, 13:32·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Гонщик Racing Bulls Арвид Линдблад примет участие в Гран При Сан-Паулу в специальном шлеме, посвящённом индийскому празднику Дивали. В этом году праздник отмечают 8 ноября — в день гонки.

Дизайн шлема связан с индийским происхождением гонщика и семейными традициями. В оформлении использованы узоры ранголи, которые Линдблад создал сам, изображения цветка лотоса, праздничных огней и традиционных лампад. Нижнюю часть шлема украсил узор, вдохновлённый пенджабской вышивкой и посвящённый бабушке гонщика.

Команда Racing Bulls также оформит боксы элементами, связанными с Дивали. Кроме того, на Halo машины Линдблада разместят стикер Happy Diwali.

Фото: F1news.ru

Арвид Линдблад: «С детства празднование Дивали в кругу семьи, особенно вместе с бабушкой и дедушкой, было для меня очень важной традицией. Разработать специальный дизайн шлема к этому празднику особенно приятно, ведь он напоминает о моих индийских корнях и семье, важнейшей части моей жизни.

Я активно участвовал в разработке дизайна. Мне хотелось сделать что-то интересное, но при этом сохранить смысл и традиции Дивали. В оформлении шлема соединились узоры ранголи, цветок лотоса, лампады и фейерверки. Всё это имеет для меня особое значение.

Я с нетерпением жду возможности выехать на трассу в Бразилии в этом шлеме. Думаю, это будет очень эмоциональный момент. Надеюсь, он поможет поделиться духом Дивали со всеми, кто отмечает этот праздник по всему миру. Счастливого Дивали!»

Источник

Racing Bulls (327)Арвид Линдблад (112)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация