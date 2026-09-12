«После всех сложностей я всё-таки прошёл в финал»: Линдблад

В финальную часть квалификации среди гонщиков Racing Bulls пробился Арвид Линдблад. В Гран При Испании он начнёт гонку с 10-й позиции. Юки Цунода, который третий уик-энд подряд выступает за команду, остановился во второй сессии и занял 15-е место.

Арвид Линдблад (10-й): «Несмотря на вчерашнюю аварию я не удивлён, что прошёл в финальную сессию, ведь в пятницу мы были очень быстрыми, я показал 4-е время. Хотя, конечно, трудности были, ведь, к сожалению, к началу третьей тренировки машина ещё не была готова, и я пропустил большую её часть.

На самом деле мне ещё повезло, что из-за аварии Льюиса Хэмилтона сессия была приостановлена, и я всё-таки успел выехать на трассу. По-моему, пока всё идёт не так уж плохо, ведь на этой трассе важнее всего уверенность. Впрочем, если ты разбиваешь машину, то трудности неизбежны, поэтому сегодня мне было несколько сложнее, и по сравнению со вчерашним днём я не был настолько уверен в машине.

Немного жаль, ведь вчера мне казалось, что всё складывается легко и просто, и я чувствовал себя единым целым с машиной на этой очень сложной трассе и был способен на отличную скорость.

Предстоит разобраться, с чем это связано, но после всех сложностей я всё-таки прошёл в финал, даже если уик-энд идёт не совсем по плану. Завтра нас ждёт трудная гонка, в реальности никто не знает, чего ожидать, ведь это совсем новая трасса, и асфальтовое покрытие здесь вызывает деградацию резины, что сказывается на работе шин.

Посмотрим, как будут развиваться события, один будет пит-стоп или два, а также остаётся открытым вопрос, резину каких составов лучше всего использовать. Надо быть готовым к любому сценарию, наладить чёткий обмен информацией, и реагировать на то, что будет происходить на трассе».

Юки Цунода (15-й): «По каким-то причинам во второй сессии мне просто не хватило темпа, тем более по сравнению с пятницей. Такое впечатление, что на прикатанных шинах поведение машины было лучше, чем на свежих, и я не чувствовал улучшения сцепления, когда получал очередной новый комплект. Что-то не складывалось. И теперь надо выяснить, с чем был связан дефицит темпа.

Я расстроен, ведь на этой трассе многое зависит от результата квалификации. Шансы на обгоны здесь довольно невелики, хотя пока мы здесь не гонялись, поэтому выводы делать сложно. Но завтра я приложу максимум усилий и постараюсь заработать очки».