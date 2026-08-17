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«Мы с напарником стремимся опередить друг друга», — заявил Линдблад.

Арвид Линдблад объяснил сильные выступления Racing Bulls в последних гонках хорошими отношениями и здоровой конкуренцией с напарником Лиамом Лоусоном.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.08.2026, 12:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Арвид Линдблад проводит свой дебютный сезон в Формуле 1 и уверенно выступает на фоне более опытного напарника Лиама Лоусона. По словам британского гонщика, успешные результаты Racing Bulls на последних этапах во многом объясняются хорошими отношениями между пилотами.

Арвид Линдблад: «Честно говоря, я бы сказал, что у нас хорошие отношения. Вместе с Лиамом нам удалось выстроить хорошую атмосферу в команде и найти правильный баланс между борьбой на трассе и общением за её пределами.

На трассе мы оба хотим опередить друг друга, что не удивительно, ведь такова природа спорта. Но когда мы находимся не за рулём, у нас действительно хорошие отношения, и в команде приятная атмосфера. Благодаря этому мне нравится работать в Racing Bulls.

Мы с Лиамом во многом подталкиваем друг друга вперёд, и, думаю, это идёт на пользу нам обоим. Это хорошо и для команды, ведь чем сильнее мы боремся друг с другом, тем больше выжимаем из машины, что видно по результатам.

Команда проделала потрясающую работу, продолжая дорабатывать машину, и именно поэтому в последних гонках мы были настолько конкурентоспособными. Я думаю, что наша с Лиамом борьба и постоянное стремление опередить друг друга тоже этому способствовали».

Источник

Арвид Линдблад (87)Racing Bulls (276)

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